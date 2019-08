SPEZIA, Per l'attacco si valuta anche il viola Gori

Sul portale Cittadellaspezia.com viene fatto il punto di mercato a proposito dello Spezia, in particolare per ciò che riguarda l'attacco: la sensazione è che comunque un acquisto ci sarà, anche perché i numeri dicono che dietro a Galabinov c'è solo Gudjohnsen, che oltretutto farà la spola con l'Islanda under 21 per tutta la stagione, e al massimo i due adattabili Gyasi e Delano. In campo rimane il nome di Gabriele Gori, ventenne mancino della Fiorentina che avrebbe il pregio di non andare ad intaccare una gerarchia che in questo momento vede la maglia numero 9 assegnata in modo intoccabile.