SPEZIA, Altro giocatore positivo, amichevole saltata

(ANSA) - RONZONE, 31 LUG - Non c'è pace per lo Spezia. I tamponi effettuati questa mattina dalla squadra ligure hanno fatto emergere la positività di un calciatore, motivo per cui il club, nel rispetto delle norme "e della sicurezza di tutti", e in accordo con le autorità sanitarie locali, ha deciso di annullare la sfida amichevole con i dilettanti del Montebelluna, prevista per oggi pomeriggio a Ronzone, nella Val di Non. Dall'inizio del ritiro, la rosa a disposizione di Thiago Motta non ha ancora disputato amichevoli, e solo da pochi giorni era tornata ad allenarsi in gruppo, dopo alcune settimane di allenamenti individuali. (ANSA).