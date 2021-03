SPALLUTO, Dedichiamo vittoria al mister. Vlahovic...

Samuel Spalluto, attaccante della Fiorentina Primavera, ha parlato nel post partita di Fiorentina-Juventus: "Vincere un quarto di finale con la Juve non è una cosa semplice. Siamo molto contenti e abbiamo una grande voglia di mantenere il titolo, entrando nella storia della società. Ci mancano alcuni giocatori importanti ma in settimana tutti danno il massimo e quindi penso che il mister non abbia problemi a decidere su chi mandare in campo. Ora pensiamo al Bologna, dobbiamo stare concentrati sul campionato. La squadra ha dimostrato di essere di un valore superiore rispetto a quella che è la nostra posizione in classifica. Mister Aquilani lo sentiamo, questa vittoria la dedichiamo a lui. Vlahovic per me è un esempio".