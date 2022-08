SPALLETTI, Offese continue: è incredibile

Dopo la fine di Fiorentina-Napoli, il tecnico dei campani Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole, a partire dalle parole ricevute dietro la propria panchina: "La panchina della Fiorentina offende dall’inizio alla fine, non voglio dire cosa dicono. Una maleducazione incredibile, ci sono bambini che li guardano... è sempre così dietro la panchina. Sono professionisti a far questo".

Osimhen ha fatto fatica oggi...

"Di palle lunghe ne abbiamo fatte tantissime. Lui non riesce a gestire la palla addosso, non sa trovare lo spazio nell’uno contro uno. Loro vengono a prenderti a uomo contro uomo. Noi siamo stati poco bravi nelle scelte da dietro, per trovare il passaggio più morbido per facilitare quelli davanti. Abbiamo perso tanti duelli, siamo stati morbidi".

Che ne pensa della partita di Kvaratskhelia?

"Ha giocato al suo livello, si è intestardito nel portare palla. Ha subito un po’ di fisicità, ma ha messo una palla che non si può sbagliare".

Con Raspadori in campo c’è qualcosa di diverso?

"Cambia sicuramente qualcosa. Raspadori è entrato bene, ha creato il movimento che ci permetteva di trovarlo libero sulla trequarti. È stato sfortunato in paio di conclusioni, come nella palla che gli ha dato Politano. Lui la palla addosso non la soffre, perché è di baricentro basso, è forte nel gestire la palla".