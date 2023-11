SPALLETTI, Domani 4-5 cambi. Rigorista? Non Jorginho

NOTIZIE DI FV BUCHI DA TAPPARE E UNA CASELLA DA AGGIORNARE, LE MISSIONI VIOLA ALLA SCALA DEL CALCIO Meno di una settimana al rientro del campionato, con la sosta che volge pian piano alla conclusione. Intanto, a Firenze mister Italiano continua preparare la sfida contro il Milan, prevista sabato prossimo a San Siro. Come ogni volta che arriva la pausa per le nazionali, per... Meno di una settimana al rientro del campionato, con la sosta che volge pian piano alla conclusione. Intanto, a Firenze mister Italiano continua preparare la sfida contro il Milan, prevista sabato prossimo a San Siro. Come ogni volta che arriva la pausa per le nazionali, per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi