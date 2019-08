SPAL, Piacciono Ceccherini e Dabo: il primo più facile

La SPAL è interessata a due pedine della Fiorentina, Federico Ceccherini e Bryan Dabo. Entrambi piacciono molto, ma per questioni di natura economica al momento il difensore è più abbordabile del centrocampista. Ceccherini quindi può rappresentare un'alternativa concreta per la retroguardia della SPAL, soprattutto se non andrà in porto la trattativa col Chievo per il serbo Nenad Tomovic, lui ex viola. Dabo ha la stessa età dell'ex Crotone (27 anni), ma la società di Commisso non è disposta a liberarsene a prezzo di saldo e il club di Ferrara in questo momento non può permettersi di investire una cifra consistente per un centrocampista. A riportarlo è il Resto del Carlino.