SPAL, Focolaio nel gruppo squadra, almeno 20 positivi

Il Covid-19 torna a colpire pesantemente le squadre italiane e l'epicentro di questo aumento di casi può essere individuato nella Serie B, precisamente a Ferrare:in casa SPAL sono infatti ore davvero complicate, con la società che ogni giorno sta annunciando poisitivtà in più. Con l'aggiornamento di oggi sono circa 20 i positivi nel gruppo squadra dei ferraresi, condizionati anche nella trasferta di Frosinone (sconfitta 4-0) dalle numerose assenze. Per questo, il presidente del club Joe Tacopina è intervenuto a estense.com, anticipando di fatto i possibili provvedimenti di autorità e Lega di Serie B e annunciando che i ferraresi non giocheranno le prossime gare, fissate per il 26 dicembre contro il Pisa e per il 31 contro il Benevento:

"Safety first. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall’Ausl per il rinvio delle prossime partite, ma ho già deciso io. Qualsiasi siano le indicazioni che arriveranno, non lascerò giocare i ragazzi. La sicurezza e la salute vengono prima di tutto", ha dichiarato il numero uno della SPAL.