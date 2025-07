Napoli-Galatasaray, c'è l'accordo su Osimhen: firma dell'attaccante vicina

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Manca solo la firma per la chiusura della trattativa che porterà Victor Osimhen al Galatasaray. In queste ore il Napoli è in contatto diretto con il club turco con cui dopo una lunga trattativa si è arrivati a un accordo che prevede il pagamento dell'intera clausola di 75 milioni. Il Galatasaray verserà subito 40 milioni e i restanti 35 entro il 2026. Il contratto del bomber nigeriano dovrebbe prevedere anche il divieto di essere venduto dal Galatasaray ad altri club italiani per le prime due stagioni oltre a una percentuale del 10% da riconoscere al Napoli sulla sua eventuale cessione in futuro. (ANSA).