SOTTIL SR, Ricky si allena come un pazzo: ok in ritiro

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Andrea Sottil, allenatore da poco alla guida della Salernitana ma soprattutto padre dell’esterno viola Riccardo, ha fatto un bilancio di quella che è stata la stagione in viola del classe '99, proiettandosi anche sul futuro. Ecco alcune delle sue parole: “La stagione della Fiorentina è stata a corrente alternata, ma che ha visto comunque una semifinale di Coppa Italia, un’altra finale di Conference, un 8° posto che resta un buon risultato. So quanto ci tenesse Riccardo a giocare ad Atene, è stato determinante per il raggiungimento della finale. Fa piacere sentire la stima da parte della gente, a Firenze è molto passionale e calorosa.

Riccardo si sente un fiorentino acquisito, adottato, è lì da quando ha 16 anni. È molto dispiaciuto per il finale, era in un momento psicofisico importante. Ora Ricky sta benissimo, si sta allenando come un pazzo e sarà pronto per l'inizio del ritiro. Deve solo fare una lastra di controllo nei primi di luglio per il via libera ai contrasti, ma ci siamo”.