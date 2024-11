SOTTIL, In Europa sempre difficile. Dobbiamo evitare i play-off

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA nel post gara di Fiorentina-Pafos 3-2. Queste le sue dichiarazioni: "Ogni partita in campo europeo è difficile perché tutte le squadre sono forti, sia fisicamente che tatticamente. In questo momento battere la Fiorentina è un obiettivo di tutte le squadre. Abbiamo fatto una bella gara.

Il secondo gol è arrivato in contropiede, ho messo la palla in mezzo ed è arrivato la rete. La vittoria di oggi è stata importante, dobbiamo fare uno step alla volta e cercare di raggiungere la fase ad eliminazione diretta senza dover passare dai play-off. Questo perché ovviamente ogni partita in più che giochi ti toglie energie. Quindi la vittoria di oggi è stata fondamentale, ora prepareremo le prossime partite e le affronteremo una alla volta”.