SOTTIL, Il migliore nel creare occasioni al Cagliari

Il Cagliari di Di Francesco inizia a fare sul serio. Secondo un'analisi de La Gazzetta dello Sport i sardi sono i terzi per età media dopo Milan e Verona (con la Fiorentina al 5° posto con 26 anni e 178 giorni). Tra i giovani che stanno mettendosi in mostra c'è Riccardo Sottil, classe '99 in prestito dai viola. In questo avvio ha creato 5 occasioni da gol, il migliore del Cagliari insieme a Nandez, e nel 4-2-3-1 sembra trovarsi davvero a suo agio.