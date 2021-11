SOTTIL, Dalla Spagna: è nel mirino del Cadice

Dalla Spagna arriva l'interesse del Cadice per Riccardo Sottil. Il tecnico Alvaro Cervera vuole rinforzi per la sua squadra e in questo mercato invernale potrebbe finalmente avere un nuovo attaccante, visti i risultati non brillanti della squadra. Uno di quei giocatori sarebbe, come riporta Radio Cadice, proprio l'esterno viola Riccardo Sottil, che - rinnovato con la Fiorentina fino al 2026 ma senza molto spazio, potrebbe arrivare in prestito al club spagnolo fino a fine stagione. L'alternativa sarebbe il marocchino Idrissi del Siviglia, profilo che gli spagnoli ritengono molto simile a quello di Sottil.