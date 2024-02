SONCIN, Viola Park? Modello europeo, brava Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani il Viola Park ospiterà l'amichevole della Nazionale donne contro l'Irlanda (ore 18.15). Della struttura ha anche parlato il ct Andrea Soncin (anche ex viola) in conferenza stampa:

"Si tratta di un modello sullo stile che possono insegnarci altri club in Europa. Merito della Fiorentina nello sviluppare questo discorso che sta alla base dello sviluppo di un club. Garantisce non solo alla prima squadra maschile, ma a tutta la filiera del settore giovanile sia maschile sia femminile di allenarsi in strutture di alto livello".