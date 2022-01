SOCIAL, Quarta e la foto "argentina" con Alvarez

Uno scatto tutto argentino per Quarta con un giocatore che lui e Gonzalez accoglierebbero volentieri anche in viola. La pagina Potrero Argentino infatti pubblica una foto su Instagram in cui Quarta fa un selfie dopo la vittoria della Copa America. La curiosità è che nello scatto appare non solo quello che poi sarebbe diventato il suo compagno in viola, ossia Gonzalez, ma anche un altro che potrebbe venire a giocare in Italia (anche la Fiorentina è una possibilità di mercato), Julian Alvarez.