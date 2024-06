SKYSPORT, Bologna-Italiano: è fatta. Trovato l'accordo

FirenzeViola.it

Vincenzo Italian-Bologna, è fatta. Skysport riporta dell'accordo trovato tra le due parti, dopo chewe. L'ormai ex allenatore della Fiorentina è quindi virtualmente (non ancora ufficialmente) il successore di Thiago Motta sulla panchina degli emiliani. Dopo tre anni in viola Italiano, il cui annuncio è atteso nelle prossime ore, scavalca l'Appennino e va a giocarsi la Champions alla guida della squadra-rivelazione dello scorso campionato: risolti quindi i dubbi delle ultime ore per il tecnico, che si appresta a firmare col Bologna.