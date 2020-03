SKY, Salta l’assemblea di Lega prevista domani

L'assemblea di Lega prevista domani a Roma per discutere del tema dei calendari non ci sarà. Lo riferisce SkySport, precisando come l'incontro tra i club sarebbe stato sostanzialmente inutile, considerato che la maggioranza dei club è già d'accordo per recuperare le gare della 26^ giornata nel prossimo weekend (decreto del Governo permettendo). Soluzione che resta al momento in pole, nonostante due società su 20 (Inter e Napoli) abbiano già fatto intuire la loro posizione contraria.