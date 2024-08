SKY, Offerta del Brentford per Kayode: verso il no viola

FirenzeViola.it

Micheal Kayode sta trovando poco spazio con Palladino e SkySport racconta di un'offerta arrivata dalla Premier per il giovane terzino viola. Il Brentford ha infatti chiesto il giocatore con la formula del prestito oneroso con obbligo condizionato da un minimo di presenze. Si tratterebbe di una prima offerta da parte del club inglese per una cifra complessiva che si aggira tra i 20 e i 22 milioni, con la Fiorentina orientata però a dire di no.

Il difensore classe 2004 ha esordito un anno fa in serie A nella prima di campionato a Genova come esterno della difesa a 4 di Italiano ma con il nuovo modulo di Palladino dovrebbe adattarsi a centrale di destra o quinto a centrocampo al posto di Dodo. Contro la Puskas Akademia il giocatore ha giocato solo un tempo provocando con i suoi errori i primi due gol degli ungheresi, mentre in campionato è subentrato nell'ultimo spezzone di gara a Parma mentre ieri, contro il Venezia in casa, non è entrato per niente.