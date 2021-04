SKY, Diritti tv: pacchetto 2 Serie A privo di interesse

Calcio&Finanza ha approfondito il tema del ricorso presentato da Sky Sport nei confronti di Lega Serie A in merito all'assegnazione dei diritti tv per le prossime tre stagioni. Oltre alla posizione monopolistica che andrebbe ad assumere l'emittente, da parte del colosso satellitare è stato messo in evidenza un problema legato pacchetto 2, quello delle tre partite in co-esclusiva (tra i motivi per cui la Fiorentina ha mosso la sfiducia a Del Pino) per cui è stata rifiutata la prima offerta da 87,5 milioni di euro medi a stagione. Il pacchetto viene definito “chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti”, rappresentante “un’offerta insufficiente che non è alternativa né complementare”. Cosa succederà ora? C’è da capire se Sky a questo punto parteciperà alla nuova asta (le indiscrezioni sugli altri soggetti interessati vanno da Mediaset ad Amazon passando per Discovery): l’udienza per la discussione del ricorso è fissata al 5 maggio, mentre la scadenza per le nuove offerte è il 3.