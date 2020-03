SKY, Assemblea ok. Solo due società discordi

L'assemblea straordinaria di Lega A fissata per domani sembra confermata. A dirlo è SkySport, che afferma che alle 12 di domani appunto i club si incontreranno per stilare un calendario fino a Pasqua, per dare certezze. La decisione presa ieri in Consiglio è di disputare le gare rinviate nello scorso week end in quello successivo (tra il 7 e il 9 marzo) e far slittare poi il calendario. Anche questa mattina si è sondata la disponibilità e i club sono tutti d'accordo ad eccezione di due. Ma si deciderà tutto domani all'Assemblea. Sull'attacco di Zhang invece la Lega ha fatto sapere che non risponderà pubblicamente.