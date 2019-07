LLORENTE DAL TOTTENHAM PER L’ATTACCO. COMMISSO-CHIESA, BACI E ABBRACCI: VINCE L’ENTUSIASMO. GLI SARÀ PROPOSTO IL RINNOVO. BORJA, NO VIOLA. INTER SU BIRAGHI. AVANTI PER LIROLA, INCONTRO CON DEMME. BIGLIA IN STAND-BY. LA CURIOSA STORIA DI DE ROSSI