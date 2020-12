SIND. SCANDICCI, Farei stadio accanto al Franchi

Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, ha dato il suo punto di vista sul tema stadio a Firenze: "Le infrestrutture sono al servizio dell'uomo, l'uomo non può esserne schiavo, le deve rispettare. Una riconversione del Franchi anche a fine non sportivi è più probabile. Il Franchi può essere preservato anche per fare altro, accanto ci si può fare uno stadio nuovo e rimettere a una funzione più moderna Campo di Marte che in qualche modo sta rischiando. Si potrebbe far sì che la tramvia arrivasse a Campo di Marte passando dalla stazione, ci vuole un po' di ingegno. Io sarei per uno stadio al vecchio militare nuovo, preservando il Franchi e indirizzarlo ad altre funzioni. Può essere lo scheletro per farci altro. Bisogna comunque andare ad affrontare il problema in modo diretto. Ora come ora in Maratona non ci si fa neanche a stare a sedere, è una roba imbarazzante. Il mondo è cambiato, le persone non sono più disponibili a spendere certe cifre e vedere le partite in quelle condizioni".