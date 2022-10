SIND. B. A RIPOLI, Derby Antella-Grassina per A. Papi

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini riporta una bella iniziativa per dare visibilità alla situazione di Andrea Papi, portiere dell'Antella che a causa di un grave incidente ha dovuto perdere una gamba. "Antella e Grassina sono "rivali" dalla notte dei tempi - ha scritto su Facebook Casini. A Grassina non si pronuncia mai il numero 32, la linea del bus per Antella...che al massimo diventa 31+1. Gli antellesi un tempo cancellavano lo ‘stop’ a Ponte a Niccheri per non dare la precedenza a chi veniva da Grassina. La competizione e qualche sfottò non sono mai mancati tantomeno sul campo da calcio. Anzi…

Ma davanti a questioni davvero importanti, non c’è rivalità che tenga. E quando qualcuno ha bisogno da sempre prevalgono i valori di una comunità forte e unita. Accade anche adesso, per supportare il “nostro” Andrea Papi, il giovane portiere dell’Antella reduce da un grave incidente che ha portato all’amputazione di una gamba.

Stasera alle 21 il Grassina e l’Antella scenderanno sul campo del "Pazzagli" per disputare il derby di Coppa Italia, la partita più attesa dell’anno. Ma qualunque sarà il risultato, stavolta vinceranno entrambi. Le due società e le tifoserie hanno deciso di devolvere il ricavato del derby ad Andrea, per sostenerlo durante il percorso della riabilitazione. Ecco, questa è la nostra comunità, lo sport che piace. Grazie ai Rossoverdi e ai Biancocelesti!

E forza Andrea, stasera saremo in tanti a fare il tifo per te!

Partecipiamo numerosi!".