SGARBI, Franchi? Si spenderà per il ponte, rimarrà poco

Vittorio Sgarbi a margine del forum "Climate change and heritage" in corso a Palazzo Vecchio ha risposto alle domande sul futuro restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze: "Qualche tempo fa ero intervenuto sull'importanza di conservarlo, poi non ho elementi su chi debba finanziarlo. Certamente dobbiamo spendere molto denaro per il ponte sullo Stretto e quindi ci rimane poco per lo stadio. Non posso parlarne - ha sottolineato il sottosegretario alla Cultura - perché Salvini mi ha diffidato dal farlo, però se risparmi un po' di soldi, fai una campata in meno sul ponte poi ti viene un po' di Franchi. Ne parlerò con il ministro il 23 dicembre, avrò una riunione sul Pnrr per vedere dove vanno i soldi e quindi è una tematica che va affrontata". "Salvini avrà parlato" sulla mancanza di soldi per il Franchi "a ragion veduta", ha aggiunto Sgarbi.