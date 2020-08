SERIE B, Lo Spezia va ko ma viene promosso in A

Nonostante il ko casalingo per 1-0, lo Spezia viene promosso in Serie A al termine della finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone: decisivo il miglior piazzamento in classifica degli spezzini rispetto alla squadra di Nesta, alla quale non è bastato il gol di Rodhen nella ripresa e una gara per lunghi tratti dominata. In virtù dunque dello 0-1 dei bianconeri all'andata e del 3° posto nella regular season, lo Spezia ottiene la sua prima storica promozione nella massima serie in 114 anni di storia. I liguri raggiungono così in A il Benevento e il Crotone. La Fiorentina, dunque, l'anno prossimo giocherà a La Spezia o al "Tardini" di Parma, se il "Picco" non otterrà l'agibilità.