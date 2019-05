SERIE B, Il Lecce torna in A dopo 7 anni. Livorno salvo

Nell'ultima giornata di Serie B non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena. Andando a cominciare dalle zone alte della classifica: successo del Lecce contro lo Spezia, con questa vittoria i salentini conquistano la serie A diretta. Ricordiamo che qualche tempo fa si era diffusa della possibilità che i pugliesi tentassero di riportare a casa l'attuale dg viola Corvino (QUI la notizia) in caso di promozione. Avvenuta.

Incredibile quello che è successo invece in zona salvezza: il Venezia, sotto di due gol contro il Carpi, ha ribaltato tutto con la tripletta di Zigoni conquistando così la possibilità di restare in B nel playout contro la Salernitana. Insieme a Padova e Carpi scende in Serie C anche il Foggia, salvo il Livorno.