SERIE A, Vince il Milan. Il Sassuolo ferma il Napoli

Questi i risultati delle gare delle 20:45 tra Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan.

SASSUOLO-NAPOLI 2-2 - Serviva una vittoria al Napoli per rispondere a Inter, Atalanta e Milan. Non è arrivata perché, al novantesimo, un fallo di Demme ha lasciato un'opportunità a Berardi di metterla in mezzo, così come Ferrari bravissimo a saltare più in alto di tutti. Finisce in parità la sfida di Reggio Emilia con la squadra di Spalletti che si fa rimontare da 0-2 a 2-2 nel finale.

GENOA-MILAN 03 - Il Milan rialza la testa, travolge il Genoa e si avvicina prepotentemente al Napoli, mantetenendo il vantaggio sull'Inter. Finisce 0-3 a Marassi grazie al gol di Ibrahimovic e alla doppietta di Messias, un risultato che rialza le ambizioni dei rossoneri e affossa l'amato ex Shevchenko, che paga le tante, troppe defezioni della prima squadra e nulla può contro una squadra più forte.