SERIE A, Ufficiale: spareggio per primo posto ex aequo

La proposta era arrivata tre settimane fa in occasione dell'ultimo Consiglio di Lega, oggi è arrivata anche la ratifica della FIGC: dal prossimo campionato di Serie A, in caso di arrivo a pari punti di due squadre in testa alla classifica, verrà introdotto lo spareggio Scudetto, una partita secca per assegnare il titolo. Un match singolo (con eventualità di calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti) per decretare il vincitore del campionato in caso che al termine della regular season due squadre si trovino con gli stessi punti (indipendentemente dalla differenza reti e dagli scontri diretti) sarà quindi la grande novità per la prossima stagione. In caso di arrivo di tre squadre a pari punti in testa, sarà invece una classifica avulsa a determinare le due formazioni che avrebbero diritto di giocarsi lo spareggio.