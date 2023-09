SERIE A, Torino-Roma si conclude 1-1. A segno i bomber

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER DODÒ UNA DISTORSIONE AL GINOCCHIO Nonostante la vittoria, la gara di Udine lascia anche qualche notizia negativa per la Fiorentina. È il caso di Dodò, uscito dopo pochi minuti di inizio partita per infortunio. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, per il brasiliano si tratta di una... Nonostante la vittoria, la gara di Udine lascia anche qualche notizia negativa per la Fiorentina. È il caso di Dodò, uscito dopo pochi minuti di inizio partita per infortunio. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, per il brasiliano si tratta di una... NOTIZIE DI FV GODIAMO SENZA MUGUGNI. VINCERE È L'UNICA COSA CHE CONTA Visto che indossavano un pigiama, possiamo dire che li abbiamo rimandati a letto caldi caldi! L’orrore che ho provato vedendo le maglie dell’Udinese è quello che ho provato nei primissimi minuti della gara di ieri pomeriggio perché i friulani, dopo... Visto che indossavano un pigiama, possiamo dire che li abbiamo rimandati a letto caldi caldi! L’orrore che ho provato vedendo le maglie dell’Udinese è quello che ho provato nei primissimi minuti della gara di ieri pomeriggio perché i friulani, dopo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi