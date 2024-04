SERIE A, Torino e Frosinone non si fanno male: 0-0

FirenzeViola.it

Finisce a reti inviolate la gara tra Torino e Frosinone con un paio di palle gol per ciascuno per tempo e poco più. Punto prezioso comunque per i ciociari che agguantano l'Udinese a 28 punti mentre il Torino perde un'occasione in chiave Europa anche se muove la classifica portandosi a -5 dall'Atalanta settima (che deve però giocare) e a -3 dal Napoli. La squadra granata guadagna un punto sulla Fiorentina (+2), con i viola però che giocheranno tra poco a Salerno e potrebbero operare il sorpasso.