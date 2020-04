SERIE A, Test, tamponi e igiene: i costi per un club

La serie A si dice pronta a ripartire: la stagione va finita seguendo le regole contenute nel protocollo medico scientifico per le misure di sicurezza obbligatorie. Ma quali sono i costi per un club di Serie A per la ripartenza? La Repubblica ha fatto i conti. Il prezzo dei test per tornare in campo, due tamponi, un sierologico e una visita d'idoneità, va dai 450 ai 600 euro a persona. A un club costerebbe pertanto trentamila euro complessivi, cinquantamila comprensivo di sanificazioni dei locali. E a questi costi molti club, aggiungiamo noi, dovranno aggiungere i costi per il ritiro in una struttura alberghiera, come dovrà fare la Fiorentina.