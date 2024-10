SERIE A, Straripante Thuram: porta l'Inter al secondo posto

FirenzeViola.it

Partita con tante reti a San Siro e piena di occasioni: l'Inter vince 3-2 contro un ottimo Torino e si porta a meno due dal Napoli. Vittoria che consente ai nerazzurri di superare l'Udinese e di portarsi al secondo posto in classifica. L'episodio che cambia la gara è sicuramente il rosso diretto di Maripan per fallo su Thuram.

La partita sembra in discesa per l'Inter con Thuram che realizza due gol in 10 minuti. Zapata, poi uscito per infortunio, accorcia le distanze ma al 60' è ancora una volta Thuram a portare i nerazzurri sul 3-1. In inferiorità numerica, il Torino all'86' segna il 3-2 con il rigore di Vlasic e tenta il forcing finale, ma non riesce ad agguantare il pareggio.