SERIE A, Spezia-Lazio 1-2: gol di Immobile e Milinkovic

Termina il primo anticipo della decima giornata di Serie A: il risultato di Spezia-Lazio è 2-1 per i biancocelesti. La squadra di Simone Inzaghi è passata in vantaggio grazie a un gol di Immobile (16') per poi raddoppiare con Milinkovic-Savic (32'). Non basta la rete di Nzola (64') allo Spezia per provare la rimonta. La Lazio si trova, almeno momentaneamente, settima con 17 punti in classifica.