SERIE A, Roma top nel primo tempo: Sassuolo ko 4-2

Prima vittoria per la Roma di Paulo Fonseca. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra giallorossa ha conquistato il suo primo successo in questa Serie A: all'Olimpico contro il Sassuolo la partita è finita 4-2, con un primo tempo tutto a favore dei padroni di casa. A segno rispettivamente Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, tutti in 33'. Nella ripresa la doppietta di Berardi ha reso meno amara la sconfitta neroverde.