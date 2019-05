SERIE A, Poker Napoli sull'Inter. Juve-Atalanta è 1-1

Sono emersi risultati decisamente pesanti dalle due partite serali della domenica di Serie A. Partendo dall'Inter, prossima avversaria dell'Empoli in campionato, la squadra nerazzurra frana rovinosamente 4-1 in casa del Napoli e dovrà fare risultato all'ultima se vuole essere sicura di un posto nella prossima Champions. Per il quale ha fatto un punto importante l'Atalanta, che ha pareggiato 1-1 in casa della Juventus.