SERIE A, Pinamonti salva Gila: il Genoa vince a Parma

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel tardo pomeriggio di Serie A, due vittorie di misura ma che pesano come macigni per la classifica: al Castellani, contro il Como, l'Empoli centra il primo successo casalingo del proprio campionato ritrovando una vittoria che in campionato mancava dal 20 settembre scorso. La rete decisiva, la prima in casa degli azzurri, la mette a segno Pietro Pellegri, con un destro potente e angolato che batte Reina per l'1-0 a inizio ripresa.

Il risultato non cambia e la squadra di D'Aversa scavalca in un colpo solo Verona e Roma, portandosi all'undicesimo posto (al pari del Torino) a quota 11, mentre il Como rimane fermo a nove e viene raggiunto dal Genoa, corsaro al Tardini: ai rossoblù, nel giorno del ritorno di Mario Balotelli in Serie A (per lui sette minuti in campo nel finale conditi da un'ammonizione per proteste), basta un tap-in facile facile di Andrea Pinamonti, che condanna il Parma alla sconfitta interna e dà ossigeno a Gilardino e i suoi, alla seconda vittoria in campionato, la prima dopo oltre due mesi.