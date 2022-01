SERIE A, Non solo Viola, alle 18.30 Napoli e Milan

Il lunedì completa il quadro della 22esima giornata di serie A con il posticipo delle 20.45 Fiorentina-Genoa. Ma nel tardo pomeriggio, alle 18.30, sono in programma altre due gare ancora da disputare, Bologna-Napoli e Milan-Spezia, interessanti per la zona alta della classifica: il Milan vincendo supererebbe l'Inter in vetta così per il Napoli, appena eliminato dai viola dalla Coppa, sarebbe l'occasione per accorciare dalle milanesi e allungare dalla "minacciosa" Atalanta che con una gara in meno è solo ad un punto di distanza dalla squadra di Spalletti. Più tranquilla la classifica del Bologna mentre lo Spezia cerca l'occasione per scappare ulteriormente dalla zona retocessione.