SERIE A, Le formazioni ufficiali di Torino-Empoli

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MERCATO VIOLA: SI RIACCENDE LA PISTA FARAGÒ Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... NOTIZIE DI FV COMMISSO, GRAN LAVORO DI ITALIANO. HA ENTUSIASMO Nel suo intervento su Radio 24, il presidente viola Rocco Commisso ha così commentato l'inizio di campionato della sua Fiorentina e in particolare del suo allenatore: "Abbiamo cominciato una delle migliori stagioni negli ultimi 15 anni, abbiamo 8... Nel suo intervento su Radio 24, il presidente viola Rocco Commisso ha così commentato l'inizio di campionato della sua Fiorentina e in particolare del suo allenatore: "Abbiamo cominciato una delle migliori stagioni negli ultimi 15 anni, abbiamo 8... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi