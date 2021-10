SERIE A, Le formazioni ufficiali di Roma-Empoli

Arrivano anche le formazioni ufficiali dell'altra partita delle 18: all'Olimpico infatti si gioca Roma-Empoli, con Mourinho che, per riscattarsi dopo il derby perso domenica scorsa, può fare nuovamente affidamento su Pellegrini, rientrato dalla squalifica e schierato dal primo minuto insieme a Zaniolo e Mkhitaryan nella batteria di trequartisti alle spalle di Abraham; i toscani di Andreazzoli si affidano invece a Di Francesco e Pinamonti davanti, maglia da titolare anche per il centrocampista di proprietà della Fiorentina Syzmon Zurkowski. Ecco i ventidue che scenderanno in campo tra poco:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.