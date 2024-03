SERIE A, Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto al fischio d'inizio di questo lunch match della 27^ giornata di Serie A. Alle 12:30 scenderanno sul terreno di gioco del Bentegodi Hellas Verona e Sassuolo, una sfida cruciale per la salvezza delle due squadre. Entrambe le due compagini al momento si trovano appaiate al terzultimo posto a quota 20 punti e il vincitore avrebbe la possibilità non solo di staccarsi dallo sconfitto ma di agganciare in classifica il Frosinone (in attesa del match tra i ciociari e il Lecce). Queste le scelte dei tecnici:

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Noslin; Henry. Allenatore: Marco Baroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Davide Ballardini.