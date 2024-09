SERIE A, Le formazioni ufficiali di Como-Bologna

FirenzeViola.it

Finita la sosta nazionali torna la Serie A. La quarta giornata della massima competizione nazionale si apre alle 15:00 con la sfida tra Como e Bologna. Un match storico perché rappresenta il ritorno della Serie A al Giuseppe Sinigaglia. Lariani che, reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo dell'Udinese, sono ultimi in classifica, insieme al Venezia, ad un solo punto. Due invece sono i punti conquistati dal Bologna in questo avvio di stagione. La formazione di Vincenzo Italiano, che mercoledì farà il suo esordio in Champions League al Dall'Ara contro lo Shaktar Donetsk, è reduce dal pareggio 1-1 contro l'Empoli. Queste le scelte dei due allenatori:

COMO(4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All.: Fabregas

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Posh, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Aebisher, Pobega; Orsolini, Dallinga, Odgaard. All.: Italiano