SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Venezia

La 7a giornata di Serie A si apre alle 20 e 45 con una sfida salvezza: all'Unipol Arena il Cagliari riceve il Venezia in uno scontro tra due squadre divise da soli due punti (4 per i lagunari, 2 per i sardi) che cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Walter Mazzarri è alla caccia della prima vittoria stagionale dei rossoblù, Paolo Zanetti vuole prendersi i primi punti in trasferta della stagione. Queste le scelte deidue allenatori:

CAGLIARI (3-5-2) - Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

VENEZIA (4-3-3) - Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti