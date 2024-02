SERIE A, Le formazioni ufficiali di Bologna-Verona

FirenzeViola.it

La 26' giornata di Serie A si apre con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Verona. I felsinei con i tre punti supererebbero momentaneamente in calssifica l'Atalanta al quarto posto. La formazione di Thiago Motta in caso di vittoria conquisterebbe la quinta vittoria consecutiva. Dall'altra parte il Bologna di Marco Baroni, reduce dal pareggio in casa contro la Juventus, proverà ad ottenere punti importanti in chiave salvezza. Queste le scelte dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Suslov, Noslin; Swiderski. All.: Baroni.