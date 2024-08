SERIE A, Le formazioni ufficiali dei match delle 18:30

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli anticipi delle gare di ieri, che hanno visto trionfare Inter e Torino, la Serie A torna in campo con due match alle 18:30: il Lecce, a caccia dei primi punti in questo campionato, ospita il Cagliari al Via del Mare, mentre il Bologna dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano sfiderà l'Empoli al Dall'Ara. Ecco le formazioni ufficiali dei due incontri:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Oudin, Dorgu; Krstovic.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo