SERIE A, Le formazioni del big match Atalanta-Milan

In serata, ore 20:45, big match di giornata al Gewiss Stadium, con il Milan che fa visita all'Atalanta. Crash test importante per gli uomini di Fonseca, che vengono da tre vittorie consecutive (contando anche Champions e Coppa Italia) e che vorranno provare a rientrare in corsa Scudetto contro la formazione di Gian Piero Gasperini, che non perde dallo scorso 24 settembre. Gasperini lascia Retegui in panchina e schiera Pasalic Queste le scelte di formazione:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Retegui, Scalvini, Brescianini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.