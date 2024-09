SERIE A, La Roma tratta con Juric, l'agente è a Trigoria

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Dopo aver esonerato questa mattina Daniele De Rossi, la Roma sta trattando il suo successore e in pole è finito Ivan Juric. L'agente dell'ex tecnico del Torino, Giuseppe Riso, è arrivato da poco a Trigoria per parlare con i Friedkin e la dirigenza. Al centro sportivo giallorosso sono rimasti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente capitano e vice della squadra, mentre il resto dei compagni è tornato a casa in attesa dell'allenamento rinviato al pomeriggio. (ANSA).