SERIE A, L'Inter supera 3-1 il Parma e stacca la Viola

I nerazzurii tornano alla vittoria dopo la trasferta di Firenze supernado il Parma per 3-1. Primo tempo molto divertente che ha visto diverse grandi occasioni da entrambe le parti, soprattutto i nerazzurri sono andati vicini alla rete prima con Lautaro e poi con Thuram, per poi sbloccare l'incontro grazie al gol realizzato al 40' da Federico Dimarco, con quest'ultimo che controlla splendidamente di tacco il suggerimento di Mkhitaryan e conclude con un destro a giro che batte Suzuki. Nella ripresa parte forte la squadra di Inzaghi che trova immediatamente il raddoppio con Nicolò Barella, bravo a partire sul filo del fuorigioco sul lancio del solito Mkhitaryan, a mandare a vuoto Delprato e a battere Suzuki.

A chiudere ogni discorso per un'Inter schiacciasassi ci pensa ancora Thuram che raggiunge dunque la doppia cifra in campionato staccando Moise Kean. L'autogol dell'ex di turno Matteo Darmian non sposta gli equilibri. La squsra di Inzaghi dopo il match interrotto e rimandato di Firenze raggiunge i 31 punti a pari punti e partite dell'Atalanta che sarà però impeganta stasera contro il Milan.