SERIE A, L'Empoli dilaga sul Verona. Finisce 4-1

È un Hellas Verona sempre più in caduta libera quello visto in casa contro l’Empoli, che sorpassa i veneti imponendosi addirittura con un 4-1. Una doppietta del mattatore di Coppa Italia, Sebastiano Esposito, che aveva eliminato la Fiorentina mercoledì scorso, indirizza il match in appena 180 secondi, tra il 16° e il 19° minuto. Cacace, con un Verona sbilanciato, trova il gol del 3-0. Succede tutto nei primi 45 minuti, perché c’è ancora spazio per due gol: quello di Tengstedt, che accorcia le distanze per il Verona, e quello di Colombo, entrato al posto di Pellegri, che scaccia ogni tentativo di rimonta.

Vittoria pesante in casa Empoli per una squadra che si trova momentaneamente a soli 3 punti dalla zona Europa, occupata però da Milan e Bologna, con una gara in meno.