Prosegue la marcia dell'Inter in campionato. La squadra di Inzaghi surclassa l'Udinese per 4-0, un successo rotondo firmato da Calhanoglu su rigore, Dimarco, Thuram e Lautaro. Nerazzurri che tengono testa ai risultati della Juventus e rimangono in testa alla Serie A con 38 punti, mentre la squadra di Cioffi resta ferma a 12 punti.