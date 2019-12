INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, COMMISSO RE DELL'ASTA BENEFICA ATT Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... Rocco Commisso campione di solidarietà. Ieri sera infatti, secondo quanto appreso da Firenzeviola, il presidente viola ha partecipato, insieme ad alcuni collaboratori, alla cena e asta di beneficenza dell'ATT, Associazione Tumori Toscana, al Four... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI SALVERESTI DOPO IL 2-1 GRANATA A TORINO? Fiorentina ancora sconfitta, e sono quattro di fila in campionato. Il Torino riesce ad avere la meglio per 2-1 sui viola, rientrati in partita solamente nei minuti di recupero, quando è andato in scena un tentativo di rimonta quasi impossibile. Per il Premio Top... Fiorentina ancora sconfitta, e sono quattro di fila in campionato. Il Torino riesce ad avere la meglio per 2-1 sui viola, rientrati in partita solamente nei minuti di recupero, quando è andato in scena un tentativo di rimonta quasi impossibile. Per il Premio Top... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 8 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi