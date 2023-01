SERIE A, Il Napoli schianta la Juventus: finisce 5-1

Finisce con un roboante successo del Napoli per 5-1 sulla Juventus il primo anticipo della 18a giornata di Serie A, quello che tutta Italia attendeva nell'ottica della lotta scudetto: gli azzurri si sono imposti con un pokerissimo sui bianconeri grazie alla doppietta di Osimhen (14' e 65') e alle reti di Kvaratskhelia (39'), Rrahmani (65') ed Elmas (72'). Inutile per la squadra di Max Allegri il momentaneo 2-1 siglato a fine primo tempo da Di Maria (42'). Con questo successo, la formazione di Spalletti si porta a +10 in classifica sulla Juventus, in attesa che giochi il Milan (impegnato domani a Lecce alle 18). Lo scudetto, però, da oggi ha preso con forza la via di Napoli...